Usa: da Corte suprema dubbi sulla possibilità di escludere Trump dal processo elettorale

- I giudici della Corte suprema degli Stati Uniti sono apparsi scettici in merito alla possibilità di escludere Donald Trump dalla corsa per la Casa Bianca, in vista delle elezioni del 2024, dopo che lo Stato del Colorado ha squalificato l’ex presidente dalle primarie repubblicane invocando il 14mo Emendamento della Costituzione. Durante l’udienza di questa mattina, durante la quale i giudici hanno iniziato ad esaminare il caso e ad ascoltare le argomentazioni degli avvocati, la Corte ha espresso diversi dubbi in merito alla causa avviata da sei elettori del Colorado contro Trump, che hanno messo in questione la sua eleggibilità alla Casa Bianca in virtù della sua partecipazione alle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. Gli avvocati dell’accusa hanno chiesto una decisione della Corte entro il prossimo 11 febbraio: una scadenza difficile da rispettare, anche se i giudici emetteranno probabilmente una sentenza prima del Super Tuesday del 5 marzo, quando si terranno le primarie in Colorado e in altri 14 Stati. I componenti della Corte, che vede una maggioranza di giudici conservatori (tre dei quali sono stati nominati proprio da Trump) hanno espresso diversi dubbi in merito alla possibilità di escludere l’ex presidente dal processo elettorale. Il presidente della Corte suprema, John Roberts, ha affermato che la sentenza del Colorado “va a cozzare” con i principi che sono alla base del 14mo Emendamento, elaborato proprio per limitare il potere dei singoli Stati. Anche la giudice Elena Kagan, una liberale, ha chiesto perché ad un solo Stato debba essere consentito di decidere chi può e non può partecipare ad una elezione nazionale. (Was)