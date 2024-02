Agricoltura: Simiani (Pd), su esenzione Irpef rinnegata legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se nel decreto Milleproroghe "come annunciato dal ministro Giorgetti, venisse reinserita l'esenzione Irpef per gli agricoltori non sarebbe soltanto un successo per il Pd che in Legge di Bilancio si era opposto a questo taglio, ma anche la piena disfatta del governo Meloni che ha imposto al Parlamento di non modificare la Manovra per il 2024 che riteneva perfetta". È quanto dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani, secondo cui si tratta "dell'ennesima giravolta della destra è la cartina di tornasole della loro presunzione, incoerenza ed incapacità”. (Com)