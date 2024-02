Usa: Trump sulla sua eleggibilità, democratici interferiscono con il processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato i democratici e l’amministrazione Biden di interferire con il processo elettorale nel Paese. Durante un intervento dalla sua residenza di Mar-a-lago, in Florida, dopo che la Corte suprema ha iniziato ad esaminare il caso relativo alla sua eleggibilità alla Casa Bianca, Trump ha affermato che “siamo di fronte all’ennesimo esempio di interferenza elettorale da parte dei democratici: la buona notizia è che stiamo vincendo in ogni sondaggio”. (Was)