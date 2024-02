Italia-Vaticano: Craxi, Stato laico non può significare disconoscimento valori religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Abbiamo bisogno oggi più che mai, innanzi alle sfide di un tempo travagliato, di una buona informazione, responsabile e non mainstream come quella di Agenzia Nova" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Stato laico non può significare il disconoscimento dei valori religiosi. Lo ha detto la presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, al convegno dedicato ai 40 anni dalla firma dell’Accordo di modificazione del Concordato. “Non si può non riconoscere la forza della dimensione sociale della religione”, la quale non è un “fenomeno residuale”. “Oggi è un frangente temporale difficile su più versanti, ci sono dinamiche internazionali scosse dall’imprevedibilità e serve più che mai tenere il filo di questo dialogo” Stato-Chiesa e “mettere da parte una mentalità laicista che vuole ridurre la presenza della religione negli spazi pubblici”, ha detto Craxi. (Res)