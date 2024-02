© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Azione il sostegno all'Ucraina "è un punto irrinunciabile, per questo oggi alla Camera abbiamo votato convintamente a favore del decreto che proroga gli aiuti a Kiev. Sostenere il popolo ucraino significa difendere democrazia e libertà. L'obiettivo sarà sempre la pace, ma non a costo di una resa incondizionata". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione. (Rin)