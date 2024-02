Ucraina: Zelensky incontra Zaluznhyj, "è giunto il momento per cambiamenti nel comando militare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Valerij Zaluzhnyj, per discutere i cambiamenti nella leadership militare del Paese. Lo ha reso noto su Telegram lo stesso Zelensky, che ha detto di aver ringraziato Zaluzhnyj "per due anni di difesa dell'Ucraina". "Abbiamo anche discusso chi potrebbe far parte della leadership aggiornata delle forze armate ucraine", ha affermato il capo dello Stato, secondo cui "il momento per un tale aggiornamento è proprio ora". Il presidente ha detto di aver proposto al generale "di continuare a far parte della squadra". A sua volta lo stesso Zaluzhnyj sul proprio canale Telegram ha definito l'incontro "importante e serio". "È stata presa una decisione sulla necessità di cambiare approcci e strategie", ha aggiunto il generale, ringraziando lo Stato maggiore, il ministero della Difesa e il presidente dell'Ucraina. (Kiu)