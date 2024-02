Lazio: valorizzazione botteghe storiche, da giunta 2,4 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo regionale sarà fino al 70% del totale delle spese previste per l’attuazione dei programmi per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e pari al 100% del totale delle spese previste per l’attuazione dei programmi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per quelli in dissesto finanziario. "Le botteghe storiche del Lazio sono tesori preziosi che custodiscono la storia, la tradizione e l'identità della nostra regione. È fondamentale preservare queste attività che rappresentano un patrimonio di competenze e di professionalità da valorizzare - dichiara l'assessore Angelilli -. Con lo stanziamento di 2.400.000,00 euro la Giunta regionale dimostra il suo impegno concreto nella tutela del nostro patrimonio culturale ed economico. Questi fondi rappresentano un investimento nel futuro, garantendo la continuità di queste eccellenze che rendono unico il tessuto economico e sociale del Lazio", conclude. (segue) (Com)