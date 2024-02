Lazio: valorizzazione botteghe storiche, da giunta 2,4 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo regionale per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è: 10.000 euro per mercato storico e per fiera storica; 5.000 per bottega storica; 800 euro per attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità.Il contributo per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o in dissesto finanziario è: 14.285 euro per mercato storico e fiera storica; 7.150 euro per bottega storica; 1.150 euro per attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità. Le risorse verranno destinate ai Comuni per misure di agevolazione a favore dei proprietari dei gestori delle attività inseriti nell’elenco regionale, attraverso una o più misure. In particolare, l’istituzione di contributi per l’affitto, la locazione e per il restauro e conservazione dei beni immobiliari, di insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati alle attività delle botteghe storiche. La riduzione della misura o l’esenzione dai canoni. L’applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell’aliquota dell’Imposta Municipale propria (Imu). Il sostegno a interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento delle qualità dei servizi. Il sostegno all’attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio attraverso la valorizzazione delle vie storiche e degli itinerari turistici e commerciali. (Com)