Ita: Urso, intesa con Lufthansa risponde a regole europee, buone ragioni per via libera Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L'intesa fra Ita e Lufthansa risponde pienamente alle regole europee. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un punto stampa a Bruxelles, a margine degli incontri con la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, e il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. "Crediamo che l'intesa Ita-Lufthansa risponda pienamente alle regole europee e ci auguriamo che siano superati tutti gli ostacoli. Anche questo è un argomento di confronto in sede europea e abbiamo buone ragioni per pensare che ci sia il via libera da parte della Commissione", ha dichiarato Urso. (Beb)