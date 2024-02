Sanremo 2024: Paita (Iv), Salvini chieda le dimissioni Ad Trenitalia Corradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Povero Salvini, gliel'hanno fatta sotto il naso e ora dice di pensare ai pendolari liguri. Ma l'unico modo per pensarci è fare qualcosa per i trasporti della Regione, non in occasione di Sanremo per portare persone da fuori in Liguria, ma sempre. Cercando di migliorare il servizio ferroviario regionale, di fare davvero l'alta velocità, che non è in programma. Provo tanta pena per Salvini: dimostra di non contare nulla e di non avere relazioni con le società che gestiscono le ferrovie, che dovrebbero essere appannaggio del suo ministero. Decidono tutto Meloni e Lollobrigida. Se avesse un po' di dignità, Salvini chiederebbe le dimissioni dell'Amministratore delegato di Trenitalia Corradi". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Il treno Roma-Sanremo è una vergogna su cui andremo fino in fondo. Dei costi dovrà rispondere il ministro competente, anche se adesso fa finta di esserne fuori. A Salvini ho rivolto una apposita interrogazione - aggiunge Paita - nella quale chiedo di sapere chi abbia autorizzato il Frecciarossa charter per Sanremo, quante risorse pubbliche sono state impiegate per garantire detto servizio e quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di non sfruttare l'occasione per offrire a tutti la possibilità di beneficiare di un collegamento rapido con la Liguria, posto che i normali tempi di percorrenza costringono i viaggiatori a tempistiche e condizioni ampiamente deteriori rispetto a quelle riservate al personale Rai". (Rin)