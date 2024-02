Caso Salis: Tajani chiude all’ipotesi arresti domiciliari in ambasciata, lavoriamo per garantire diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Budapest “non è un luogo adeguato” per gli eventuali arresti domiciliari di Ilaria Salis. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha così chiarito la posizione del governo, in un’informativa oggi alla Camera, sulla richiesta avanzata dal padre della connazionale detenuta da febbraio 2023 in Ungheria per aggressione. Il 5 febbraio il ministro degli Esteri Tajani e quello della Giustizia, Carlo Nordio, hanno ricevuto separatamente il padre di Ilaria, Roberto Salis, che ha fatto due richieste: l’invio di una missiva governativa alla magistratura ungherese per misure alternative alla custodia in carcere e la possibilità che questi si svolgano in ambasciata. Il ministro Nordio – ha ricordato oggi Tajani durante l’informativa – ha precisato che la missione diplomatica non è adeguata a sostituirsi come luogo di misure coercitive. “Un’ambasciata non è una casa privata. (Salis) non può girare liberamente in ambasciata. E’ una questione di sicurezza nazionale”, ha osservato il titolare della Farnesina. “Per fare in modo che possa stare nell’ambasciata, c’è bisogno che, pur essendo ai domiciliari, non possa prendere visione o possesso della documentazione riservata del ministero degli Esteri”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (segue) (Res)