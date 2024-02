Caso Salis: Tajani chiude all’ipotesi arresti domiciliari in ambasciata, lavoriamo per garantire diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi osservato che “occorre evitare di trasformare una questione giudiziaria in un caso politico”, che regala titoli di giornali ma non fa il bene della signora Salis. “Un cortocircuito che alimenta polemiche e danneggia la causa di Ilaria”, ha avvertito il ministro, che ha anche ricordato che “le regole europee dicono che per ottenere gli arresti domiciliari in Italia occorre prima chiederli nel Paese di detenzione”. Tajani ha poi ricordato che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiesto all’omologo ungherese Viktor Orban che a Ilaria Salis venga riservato “un trattamento dignitoso”. Meloni ha parlato con Orban in due occasioni, "la prima al telefono il 30 gennaio, la seconda a margine dei lavori del Consiglio europeo il primo febbraio”. Proprio a proposito della necessità di un trattamento dignitoso, il vicepremier ha osservato che l’esibizione delle catene in aula “ha avuto forte impatto” sull’opinione pubblica e non appare in linea con le norme europee. (segue) (Res)