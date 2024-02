Caso Salis: Tajani chiude all’ipotesi arresti domiciliari in ambasciata, lavoriamo per garantire diritti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell’Ue, ha ricordato Tajani, sono tenuti ad adottare “misure appropriate” per garantire che indagati e imputati non siano presentati come già colpevoli, salva la possibilità di adottare “misure coercitive necessarie” dipendenti dal caso di specie. “Ho chiesto al governo ungherese di vigilare e intervenire affinché vengano rispettati i diritti della detenuta in attesa di giudizio”, ha ribadito il ministro degli Esteri. Il garantismo inspira l’agire del governo italiano, ha ricordato all’avvio dell’informativa il ministro. “L’Italia è la culla del diritto, la patria di Cesare Beccaria, e l’azione del governo è sempre votata alla tutela del diritto”, ha affermato Tajani. (Res)