Fincantieri: Millico (Indeed), grande innovazione da progetto “Maestri del mare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è un progetto che ha nell’innovazione la sua caratteristica principale” perché “non capita spesso di trovare aziende proiettate ad accogliere giovani all'interno di percorsi di formazione che prevedano non solo la formula residenziale ma la costruzione, insieme a loro, di un futuro che li veda protagonisti della storia che andranno a scrivere”. Lo ha detto Maurizio Millico, senior strategy & business development Italy di Indeed, a margine della presentazione del progetto "I Maestri del Mare", organizzata da Fincantieri con Elis. Come Indeed Italia “siamo assolutamente orgogliosi di aver accompagnato, nel nostro ambito di riferimento, Fincantieri ed Elis in questo in questo percorso” convinti del fatto che “sarà un modello che anche altre aziende andranno prendere come riferimento”. (Rin)