Turismo: Santanchè avvia tavolo con associazioni di categoria su recensioni online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sì è svolto oggi, presso il ministero del Turismo, il tavolo di lavoro sul tema delle recensioni con le principali associazioni di categoria del settore alberghiero, extralberghiero, del turismo organizzato, della ristorazione e del divertimento. Il ministero - si legge in una nota - ha quindi dato seguito all’impegno preso settimane fa dal ministro Daniela Santanchè per affrontare il delicato tema delle recensioni. In riferimento alla direttiva comunitaria del 2019/2161 e al conseguente decreto legislativo 26/2023 (Codice del consumo) si è deciso di lavorare insieme per predisporre una proposta normativa. Al termine dell’incontro il ministro ha ringraziato le associazioni presenti per il contributo fornito al tavolo.(Com)