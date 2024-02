Ue-Mauritania: von der Leyen e Sanchez ribadiscono sostegno al Paese su migranti e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea intende sostenere lo sviluppo della Mauritania, passando per un aumento degli investimenti nel Paese ma anche per la cooperazione energetica, senza dimenticare la gestione dei migranti. Questo è quanto emerso oggi dalla visita a Nouakchott della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. I due sono stati ricevuti dal capo dello Stato della Mauritania, Ould Ghazouani, con il quale si sono soffermati su diversi temi di interesse condiviso. Von der Leyen ha spiegato che l’Ue vuole rafforzare i rapporti con il Paese africano, in una prospettiva politica ed economica. "La nostra visita dimostra l'importanza del nostro partenariato con la Mauritania - ha detto von der Leyen-. Questa partnership è cresciuta negli ultimi anni in un contesto difficile. Penso, ovviamente, all'attuale instabilità del Sahel, ma anche all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle sue terribili conseguenze per il mondo, e per l'Africa in particolare. La vostra condanna verso questa aggressione - ha aggiunto - vi onora e ci avvicina”. “In un simile contesto, è naturale che desideriamo rafforzare ancora di più il nostro partenariato, e lo stiamo facendo oggi", ha proseguito von der Leyen. In questa prospettiva, l’Ue intende lavorare per costruire un ecosistema di idrogeno verde nel Paese africano, sebbene per un progetto di questo tipo sia “indispensabile la prevedibilità”. (segue) (Beb)