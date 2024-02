Ue-Mauritania: von der Leyen e Sanchez ribadiscono sostegno al Paese su migranti e investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione ha ricordato come le autorità della Mauritania abbiano lanciato nel 2020 la strategia nazionale di transizione energetica, e questa “è una coincidenza, perché esattamente nello stesso periodo, all'inizio del 2020, abbiamo lanciato il Green deal europeo, la nostra ambiziosa strategia per essere neutrali dal punto di vista climatico entro il 2050, facendo crescere la nostra economia pulita e circolare”. Una parte di questa economia “è rappresentata dall'idrogeno verde", ha ricordato von der Leyen. "Per darvi due cifre, l'Unione europea vuole produrre dieci milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030 a livello nazionale, ma sappiamo anche che dovremo importare altri dieci milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2030. Quindi dobbiamo lavorare molto duramente a livello nazionale, ma abbiamo anche bisogno di partner all'estero", ha rilevato la funzionaria tedesca, aprendo alla possibile cooperazione con la Mauritania in materia. (segue) (Beb)