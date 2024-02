Ue-Mauritania: von der Leyen e Sanchez ribadiscono sostegno al Paese su migranti e investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo in conferenza stampa con von der Leyen e Ghazouani, Sanchez ha ricordato come il Paese africano svolga “un ruolo fondamentale come referente per la stabilità democratica del Sahel”, una regione “cruciale per la Spagna e per l'Europa”. Il premier iberico ha evidenziato come il Paese africano sia vittima delle conseguenze dell'instabilità economica dell'area. "La Spagna e la Mauritania condividono molti obiettivi come la lotta al terrorismo, la ricerca di un'immigrazione ordinata, regolare e sicura e l'emergenza climatica", ha proseguito il capo dell'esecutivo di Madrid. "La prosperità è il maggiore investimento per la sicurezza e la stabilità di tutta la regione", ha aggiunto Sanchez prima di citare una serie di nuovi impegni assunti dal governo spagnolo nei confronti della Mauritania. (segue) (Beb)