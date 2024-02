© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 40 anni è morta ieri sera cadendo dal tetto di casa a Nettuno. Secondo quanto riferito, la donna era salita sul tetto della casa, su due livelli in via dei Tinozzi, per recuperare un gatto. Sembrerebbe che la caduta sia avvenuta a causa di una scivolata. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Indaga la polizia. (Rer)