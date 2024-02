Agricoltura: Salvini incontra delegazione "trattori" a L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, alle 17.45 il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini incontrerà una delegazione di agricoltori. L’incontro, previsto al Mercato di Piazza d’Armi in Via Strada Statale 17 a L’Aquila, sarà l’occasione per ascoltare le istanze degli agricoltori e confrontarsi sulle azioni da intraprendere nelle prossime settimane. (Rin)