Ambiente: Urso, Europa non diventi museo a cielo aperto e deserto industriale

24 luglio 2021

- L'Italia ha chiesto da tempo un cambio di rotta all'Europa sugli obiettivi per la sostenibilità ambientale. "Finalmente ci danno ragione e mi auguro che questo avvenga anche per quanto riguarda la politica industriale, penso al dossier sul packaging". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un punto stampa riguardo una domanda sulle proteste degli agricoltori e la posizione del governo italiano. "L'Europa deve cambiare, ove non lo facesse, dopo gli agricoltori scenderebbero in piazza gli operai. Dobbiamo consentire la sopravvivenza di un sistema produttivo, nel nostro continente, capace di sostenere un sistema sociale e occupazionale che i nostri cittadini meritano. Non vorrei che l'Europa diventasse un grande museo all'aria aperta e un museo industriale", ha detto. "Vanno riviste le tappe e le modalità per giungere all'obiettivo della piena sostenibilità ambientale. Sappiamo che l'Europa deve dare un esempio al mondo di sostenibilità ambientale, ma lo deve dare consentendo alle proprie imprese, ai lavoratori e ai cittadini di giungere all'appuntamento tutelando ovviamente la loro attività", ha aggiunto. "Credo che bisogna cambiare le tappe e le modalità per giungere a quell'appuntamento. Ci sono state scelte ideologiche, che non avevano fondamento scientifico e industriale. Noi ci muoviamo con il principio del buon senso. Proprio per questo, l'Italia è sempre più ascoltata in Europa", ha concluso Urso. (Beb)