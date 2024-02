Caso Salis: S. Licheri (M5s), Tajani smentisca Nordio, storia Ilaria non finisca come Chico Forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Tajani dovrebbe chiedere scusa a Ilaria Salis ammettendo di averla lasciata sola per troppo tempo". Lo ha detto la senatrice del Movimento cinque stelle, Sabrina Licheri, intervenendo al termine dell'informativa del ministro degli Esteri sul caso della donna detenuta in Ungheria. Per la senatrice "una condizione detentiva non rispettosa della dignità della persona non è mai accettabile, tanto meno in un paese europeo". "Non rassicura per niente il fatto che la nostra premier non perda occasione per rimarcare pubblicamente la sua amicizia con il presidente Orban, il quale a sua volta ha dichiarato di avere con Meloni una visione comune del mondo", ha sottolineato Sabrina Licheri. "Per Nordio l'Italia non è un paese affidabile per le estradizioni dei nostri connazionali detenuti all'estero. Purtroppo è la verità, lo so bene perché sono amica da lungo tempo di Enrico Forti, che oggi, come da 24 anni, festeggia il suo compleanno in un carcere della Florida. Il governo, come tutti quelli che lo hanno preceduto, si sta occupando della storia di Chico. È complicato però lei può impegnarsi a smentire Nordio, non abbandonare i nostri concittadini e far sentire loro l'interesse delle istituzioni", ha concluso la senatrice M5s. (Rin)