Veneto: Zaia, grande traguardo via libera a ddl su montagna

- È un "grande traguardo". Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha commentato il via libera della Conferenza unificata al disegno di legge per la montagna. "Il via libera al disegno di legge per la montagna - ha commentato - rappresenta un grande traguardo per un comparto che dev'essere adeguatamente sostenuto e che specialmente per il Veneto rappresenta una ricchezza ambientale e paesaggistica unica. Dalle Dolomiti venete a Belluno, Alpago e Feltre, passando per l'Altopiano di Asiago e le montagne del Veronese, tre distinte destinazioni che soddisfano la domanda interna e straniera di neve, sport e divertimento. Territori che esattamente tra due anni respireranno lo spirito olimpico e saranno sotto i riflettori del grande appuntamento sportivo marchiato Milano Cortina 2026". "Ringrazio il ministro Roberto Calderoli per la collaborazione, l'importante lavoro di coordinamento e l'attenzione dimostrata nei confronti dei territori montani - ha concluso Zaia -. Questa legge contribuirà in modo forte e tangibile alla valorizzazione della montagna con iniziative, investimenti e misure concrete". (Rev)