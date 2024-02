Milleproroghe: M5s, Bernini mantenga posizione su emendamento università online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la nostra denuncia, la ministra Bernini è intervenuta dando parere contrario all'emendamento al milleproroghe, proposta dalla Lega, che rinvia di un anno gli obblighi per le università telematiche di uniformarsi agli standard qualitativi degli atenei tradizionali incrementando la quota dei docenti a tempo indeterminato in rapporto agli iscritti. Bene! Peccato che la ministra sia finita sotto il fuoco amico di Fratelli d'Italia e Lega che avevano minacciato di votarlo ugualmente. Lo dichiarano i deputati M5s in Commissione Cultura Antonio caso e Anna Laura Orrico. "L'emendamento 'Bandecchi' è stato ritirato ma lo si vorrebbe presentare sotto forma di ordine del giorno. Chissà - proseguono - come mai tanto interesse per salvaguardare gli interessi delle Università online. Sicuramente nulla c'entrano i finanziamenti alle campagne elettorali ricevute da alcuni partiti e politici di maggioranza proprio dalle Università online. Ci auguriamo che la Bernini almeno su questo mantenga il punto, salvaguardando competitività e qualità della formazione delle Università tradizionali, così come richiesto anche da Anvur, Conferenza dei Rettori e Anac", concludono.(Com)