Roma: taglio alberi a Casal Palocco sarà ricalcolato, al via lavori su due strade pericolose

- Il numero di alberi da tagliare, a oggi 64, sarà ricalcolato e limitato, così potranno partire i lavori di messa in sicurezza di due strade particolarmente ammalorate a Casal Palocco, quadrante del Municipio X di Roma, a poca distanza dall'incrocio di via di Macchia Saponara, dove a giugno scorso, ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, in un folle e drammatico incidente. Le due strade interessate dai cantieri, di prossima apertura, sono viale Alessandro Magno e viale Gorgia da Leontini, che ricadono nelle vicinanze dell'area del Consorzio di Casal Palocco. La Soprintendenza speciale di Roma in capo al ministero della Cultura ha espresso parere favorevole all'abbattimento degli alberi ma con alcune prescrizioni al fine di limitare il numero di tagli previsti, al momento 64, e garantire allo stesso tempo la sicurezza stradale. Con il documento, rilasciato dalla Soprintendenza di Stato il 7 febbraio scorso, e che "Agenzia Nova" ha visionato in anteprima, si consente la "riapertura e prosecuzione dell'iter autorizzativo e l'avvio dei lavori". (segue) (Rer)