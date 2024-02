Roma: taglio alberi a Casal Palocco sarà ricalcolato, al via lavori su due strade pericolose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Soprintendenza esprime un "parere favorevole" con alcune prescrizioni: innanzitutto si dovrà procedere, attraverso cantieri pilota, per verificare la tenuta effettiva degli apparati radicali e consentire di limitare il numero degli abbattimenti previsti applicando tecniche di contenimento delle radici che garantiscano sia la sicurezza stradale che il mantenimento delle alberature esistenti. Il dipartimento capitolino all'Ambiente e la direzione tecnica dovranno monitorare il corretto svolgimento delle attività da parte del Consorzio di Casal Palocco. Allo stesso modo dovranno essere sorvegliate e documentate le attività di abbattimento e ripiantumazione. Per questi motivi quindi il Municipio Roma X si farà carico di un ulteriore stanziamento di fondi, da quantificare, per approfondire lo studio sugli apparati radicali degli alberi e per le successive compensazioni. In breve i lavori procederanno a fasi e tutti gli alberi che sono interessati dal cantiere saranno analizzati: gli abbattimenti interesseranno soltanto quelli sui quali non si può intervenire a garantire la stabilità e di conseguenza la sicurezza stradale. I fondi a oggi stanziati sono 4,7 milioni di euro e le gare per l'affidamento dell'appalto sono state aggiudicate. (Rer)