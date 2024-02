Mar Rosso: Crosetto, missione europea avrà minimo tre unità navali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La nuova missione aeronavale europea “Aspides” nel Mar Rosso e in parte del Golfo persico avrà “un minimo di tre unità navali, supporto di intelligence e logistico, capacità di sorveglianza e di early warning aereo, protezione cyber e comunicazione strategica”. Lo ha detto oggi in Senato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una interrogazione sulla missione internazionale per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. “Stiamo valutando la possibilità di offrire assetti aerei con capacità di sorveglianza”, ha aggiunto Crosetto. Aspides (“scudo” in greco) opererà “in stretto raccordo” la missione anti-piraterà Atalanta e con l'operazione a guida statunitense Prosperity Guardian, ha detto ancora il ministro, spiegando che la missione dell'Unione europea avrà carattere “di difesa, non di attacco” per fornire “protezione al naviglio e supporto alla Maritime situational awareness”. (Res)