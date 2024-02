Turismo: a Bergamo dal 16 al 18 febbraio l'"Agri e Slow Travel Expo - Fiera dei Territori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà alla Fiera di Bergamo dal 16 al 18 febbraio la nona edizione di "Agri e Slow Travel Expo - Fiera dei Territori", vetrina internazionale che promuove il turismo lento e sostenibile. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Lombardia alla presenza degli assessori regionali Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale). Il polo fieristico di Bergamo si conferma anche per il 2024 la capitale del turismo che valorizza borghi e territori, proponendo una tre giorni dedicata agli amanti di vacanze a chilometro zero e agli operatori del settore. Un modo per conoscere da vicino i migliori luoghi dove trascorrere periodi di relax. "La Lombardia - evidenzia Mazzali - è stata capace da subito di interpretare il crescente desiderio di un turismo lento, desideroso di conoscere storie vere, luoghi autentici e poter gustare cibo d'eccellenza. Con i nostri borghi, i nostri quattro mila chilometri di piste ciclabili, i nostri fiumi navigabili, la Lombardia è meta ambita da un turismo straniero di alta qualità. E lo confermano i numeri che vedono un aumento del 31 percento di turisti stranieri negli agriturismi rispetto all'anno d'oro del 2019. Turisti attratti dalle eccellenze enogastronomiche della Lombardia che vanta ben 271 specialità agroalimentari che seguono produzioni e ricette tradizionali". "Gli agriturismi oggi - prosegue Mazzali - sono un fiore all'occhiello della nostra offerta turistica perché si distinguono per l'alta qualità delle strutture, per la proposta dei servizi e la molteplicità delle attività che vanno dal trekking al cicloturismo, dai percorsi culturali alla cura e al benessere fino a ogni forma di sport o di semplice relax". "La nostra presenza alla fiera Agri e Slow Travel Expo - sottolinea Mazzali - è importante perché l'offerta lombarda non può prescindere dal segmento di turismo che qui è ben rappresentato e che interpreta e completa la complessità e la molteplicità di una Lombardia dai tanti turismi". (segue) (Com)