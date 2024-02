Violenza donne: Di Stefano (FI Roma), bocciata mia proposta su campagna contro fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le colleghe della commissione Pari opportunità del Comune di Roma "bocciano mia proposta su campagna contro la violenza sulle donne: sconcertato, la tutela delle donne non ha colore". Queste le parole di Marco Di Stefano, capogruppo Noi Moderati- Forza Italia in Assemblea Capitolina, nel suo intervento di ieri al Seminario del master clinico forense e criminologico in educazione affettiva e sessuale per l'infanzia, l'adolescenza e la genitorialità su 'Emergenza educazione affettiva e sessuale: il disinvestimento educativo si trasforma in delitto' presso l'Università Roma Tre. "Viviamo un periodo difficile, caratterizzato da guerre e violenze, a cui vogliamo dire basta; basta soprattutto alla 'madre delle guerre', quella di chi sostiene di amare una donna e nella sua follia la uccide. In molti casi non si uccide per odio, ma per 'amore', un amore malato; i dati sui femminicidi e sulle violenze sulle donne sono impressionanti, ed è per questo che abbiamo deciso di passare da una politica delle parole a una dei fatti concreti, per sensibilizzare l'opinione pubblica a esaltare il ruolo della donna non solo l'8 marzo o il 25 novembre, ma per tutto l'anno, e educare i giovani e i ragazzi al rispetto - aggiunge Di Stefano -. Questi sono i motivi che mi hanno spinto, insieme con tante donne che hanno vissuto violenze sulla loro pelle, e che con la forza che solo le donne hanno sono riuscite a rialzarsi e ad emergere, a elaborare una proposta di delibera per l'istituzione della campagna '2024: Roma Capitale è donna'. Un anno intero di eventi, testimonianze, dibattiti, incontri nelle scuole, per diffondere l'importanza del rispetto della figura femminile soprattutto tra i più giovani, essere con loro come un martello pneumatico per far passare questo concetto, affinché i nostri figli possano vivere in un mondo diverso, un mondo in cui le donne possano essere libere. L'idea è quella di istituire una Commissione speciale 'Roma Capitale è donna' per tutto il 2024, per coordinare tutte le iniziative, e passare poi il testimone a fine anno a un'altra città europea, sfruttando la visibilità di una città come Roma. Dinanzi a un problema così serio e grave, noi in quanto amministratori abbiamo il dovere di fare qualcosa, ognuno il massimo possibile: da questa convinzione è nato il lavoro che ha portato a questa proposta di delibera", aggiunge. (Com)