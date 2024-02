Campania: De Luca, non ci facciamo ricattare da Meloni e Fitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della riunione sul caso Stellantis, è tornato sul braccio di ferro con il governo per il mancato sblocco dei fondi sviluppo e coesione. “Sono indignato perché è vergognoso ciò che sta facendo questo governo senza nessuna motivazione. L’unica motivazione è che pensano di esercitare un ricatto politico nei confronti del Sud, noi non ci facciamo ricattare da nessuno e meno che mai da Fitto e della Meloni”, ha detto. Quindi ha ribadito che “è il momento di fare una battaglia forte e di rivendicare in primo luogo la dignità del sud, dobbiamo smetterla con questa racconto sulla inefficienza del Sud e a virtù del Nord”. De Luca ha dunque rinnovato la “sfida a Fitto a un dibatto pubblico sulla spesa dei fondi europei perché stanno mentendo per darsi degli alibi sulla capacità di spesa dei fondi europei”, e ha ricordato che alla manifestazione contro il blocco dei fondi di coesione “avremo delegazioni di sindaci dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Basilicata, al di là degli orientamenti politici. Sono tutti interessati a sbloccare i fondi della coesione”.(Ren)