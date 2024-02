Ghana: governo sospende tassa sull'elettricità dopo le proteste dei sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ghana ha sospeso i piani per l'attuazione di una tassa del 15 per cento sull'elettricità, a seguito di una protesta pubblica contro il provvedimento, che rischia di peggiorare la crisi del costo della vita. In una nota, il ministero delle Finanze ha ordinato ai due principali distributori di energia – la Compagnia elettrica del Ghana (Ecg) e la Compagnia di distribuzione elettrica del Nord (Nedco) – di sospendere la nuova tassa per consentire "un ampio dialogo e anche per ottenere il consenso degli operatori del settore e dei sindacati, a seguito delle gravi preoccupazioni sollevate riguardo al suo impatto sui consumatori e sulle imprese. A nome del governo -prosegue la dichiarazione - il ministero chiede a Ecg e Nedco di sospendere l'attuazione della direttiva Iva in attesa di ulteriori impegni con le principali parti interessate, compreso il lavoro organizzato". Uno delle principali organizzazioni dei lavoratori del Paese, il Congresso dei sindacati (Tuc), ha tuttavia affermato che il governo non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione, e che pertanto i piani per organizzare proteste, previste per mercoledì prossimo, rimangono in vigore. I sindacati affermano che l’introduzione di tasse aggiuntive graverà sulle famiglie e sulle aziende, esacerbando i costi già elevati delle attività imprenditoriali. "Il nostro messaggio al governo è molto semplice: non possiamo pagare l'Iva sull'elettricità", ha dichiarato all'agenzia di stampa "Gna" Joshua Ansah, vice segretario generale della Tuc, chiedendo che l'imposta venga immediatamente eliminata. (segue) (Res)