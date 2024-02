Ghana: governo sospende tassa sull'elettricità dopo le proteste dei sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati si sono opposti alla nuova tassa e hanno annunciato proteste a livello nazionale controil provvedimento la prossima settimana. Le autorità ora affermano che il piano è stato sospeso fino a quando non si terranno i colloqui per risolvere la controversia. Ciò avviene pochi giorni dopo che il governo ha iniziato ad attuare un’imposta sulle emissioni di carburante, scatenando reazioni contrastanti. I ghanesi sono attualmente tenuti a pagare una tassa annuale per le emissioni di carbonio prodotte dai loro veicoli alimentati a benzina o diesel. I critici temono che le tasse aggiuntive potrebbero avere un effetto a catena sull’economia in difficoltà, intensificando ulteriormente la crisi del costo della vita che ha già fatto salire i prezzi di beni di prima necessità come il carburante. Il Ghana sta attualmente attraversando la peggiore crisi economica dell’ultima generazione e il governo sta lottando per aumentare le proprie entrate, firmando di recente un programma di salvataggio da 3 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per alleviare la crisi. Il Ghana soffre da diversi anni di una carenza di energia elettrica, popolarmente conosciuta come "dumsor", che significa "on e off" nella lingua akan. Il Paese dell’Africa occidentale ottiene gran parte della sua elettricità da fonti idroelettriche, ma queste sono spesso scarsamente manutenute. Per questo motivo negli ultimi anni il Paese è diventato fortemente dipendente dal gas come principale fonte di energia per la produzione di elettricità e qualsiasi carenza di gas si traduce in interruzioni di corrente. (Res)