Milano: sottoscritto il rogito tra FS Sistemi Urbani e Aba Brera per due lotti all'ex Scalo Farini

- FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane e l'Accademia di Belle Arti di Brera hanno sottoscritto il rogito per l'acquisto di due lotti all'interno dello Scalo Farini a Milano. Il primo di questi, che si estende per circa 18 mila mq sarà destinato a spazi accademici mentre il secondo, con una superficie di circa 3 mila mq sarà destinato a studentato. "La firma di oggi è frutto della lunga collaborazione con uno dei più importanti atenei italiani e contribuisce alla transizione di Milano verso un modello di città sempre più aperta, inclusiva e orientata alla cultura" ha commentato Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani. "Con il rogito di oggi una porzione dell'ex scalo Farini, situato in un quadrante nevralgico della città, viene restituito ai cittadini, in particolare ai giovani, e si inserisce nell'attuazione del più ampio progetto di rigenerazione e ricucitura urbana che interesserà Milano nei prossimi anni, portato avanti in sinergia con la Regione Lombardia e il Comune di Milano". Il rogito segna un passo ulteriore verso la realizzazione di una nuova porzione di città policentrica e metropolitana, poiché sui lotti previsti sorgeranno laboratori, aule didattiche e residenze universitarie in regime di social housing. "Il progetto del Campus delle Arti sarà un salto quantico non solo per l'Accademia e Milano ma per l'Italia intera attirando, ancora più di oggi, studenti, professori ed artisti da tutto il mondo" commenta Diego Visconti, Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera. La collaborazione tra FS Sistemi Urbani e l'Accademia di Brera ha avuto inizio nel 2018 con la sottoscrizione di un contratto di locazione temporanea della durata di 5 anni, riguardante una porzione delle aree coinvolte nell'accordo preliminare. Nel 2020, a seguito della redazione del masterplan per la rigenerazione urbana dello Scalo Farini, l'Accademia aveva espresso il desiderio di acquisire definitivamente le aree, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Programma del 2017, volti alla rigenerazione urbana di 7 scali ferroviari dismessi a Milano. Nel 2021 si è proceduto alla sottoscrizione di un contratto preliminare per la vendita di tali aree. (Com)