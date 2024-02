Regno Unito: "Bbc", tempi d’attesa per cure contro cancro nel 2023 sono i peggiori di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi d’attesa per le cure contro il cancro in Inghilterra nel 2023 sono stati i peggiori mai registrati. Lo rivela un'analisi dell'emittente televisiva "Bbc". Solo il 64,1 per cento dei pazienti ha iniziato il trattamento entro 62 giorni dalla diagnosi di cancro, mentre quasi centomila pazienti hanno aspettato più tempo del dovuto per ricevere cure. I tempi d’attesa sono peggiorati ogni anno negli ultimi undici anni. "Ci sono oltre tre milioni di persone nel Regno Unito che convivono con il cancro e una popolazione che continua a invecchiare, questo numero è destinato a crescere", ha riferito l’amministratrice delegata dell'organizzazione benefica Macmillan Cancer Support, Gemma Peters, che ha definito tali cifre "scioccanti". (Rel)