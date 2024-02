Serbia: Picula (S&D), Vucic mantiene potere con abuso di istituzioni e media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È difficile credere che le allarmanti denunce di frode siano lanciate all'indirizzo di uno Stato candidato a diventare membro dell'Ue". Lo ha dichiarato Tonino Picula, europarlamentare croato, portavoce per gli Affari esteri del gruppo S&D al Parlamento europeo, dopo l'adozione della risoluzione sulle recenti votazioni in Serbia all'eurocamera di Strasburgo. "Dovrebbe essere evidente che i negoziati di adesione con la Serbia non dovrebbero avanzare senza progressi significativi sulle riforme legate all'Ue, compresa la piena attuazione delle raccomandazioni elettorali internazionali", ha detto Picula. "Tutti i parlamenti serbi degli ultimi 12 anni, tranne uno, sono stati sciolti anticipatamente. Elezioni lampo non necessarie hanno minato la stabilità politica e la democrazia. Le autorità serbe non rispettano gli standard democratici fondamentali dell'Ue e internazionali. Dobbiamo trovare un modo per fermare Vucic, che si aggrappa al potere con un abuso sistematico delle istituzioni e dei media", ha aggiunto l'europarlamentare. (segue) (Beb)