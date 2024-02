Agricoltura: Giorgetti, esenzione Irpef potrebbe essere inserita anche in Milleproroghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È in corso di valutazione un intervento in materia di esenzione dall'Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Question time al Senato. "Tale misura, quindi, potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile, che potrebbe essere inserita anche il decreto-legge Milleproroghe attualmente all'esame della Camera", ha concluso il ministro. (Rin)