Mar Rosso: Mieli (Fd'I), bene impegno italiano per garantire sicurezza della navigazione

22 luglio 2021

- "Grazie al ministro Crosetto per aver illustrato oggi in Aula, in maniera esauriente, le iniziative di cui il governo si sta facendo carico per la protezione dei traffici nel Mar Rosso. Ciò testimonia l'impegno del ministero della Difesa per la sicurezza della navigazione in un'area fondamentale, oltre che per l'economia globale per i nostri stessi interessi nazionali". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, a seguito di una sua interrogazione, in Aula del Senato, al ministro della Difesa Guido Crosetto sulla missione internazionale per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. "Nel ringraziare il ministro Crosetto, ringrazio anche la Marina militare e tutte le nostre forze armate per la credibilità che con il loro operato conferiscono sempre più all'Italia", conclude.(Rin)