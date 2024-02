Camera: Vaccari (Pd), scioglimento giurì scelta logica e equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scioglimento del Gran Giurì da parte del presidente della Camera Fontana "è la conclusione più logica ed equilibrata. Sono stato costretto, con dispiacere, a rimettere il mandato a salvaguardia della terzietà del Gran Giurì per non consentire che venissero sviliti i compiti e la missione attraverso conclusioni parziali che rischiavano di mettere in discussione il potere di indirizzo del Parlamento rispetto all'esecutivo, così come avevo segnalato nella mia lettera di dimissioni". Lo definisce il deputato democratico, Stefano Vaccari. "Per questo ringrazio il presidente Fontana che ha voluto così tutelare l'autonomia e le prerogative costituzionali della Camera sciogliendo la Commissione ed evitando decisioni prese a maggioranza che, come ho scritto nella lettera di dimissioni, non sarebbero state coerenti con la ricostruzione fattuale convenuta da tutti i commissari", spiega. "Ringrazio altresì il vicepresidente Mulè per l'impegno e il lavoro svolto nel presiedere il Gran Giurì. Ora, per non ripetere più tali situazioni, nelle more della discussione sulle modifiche al regolamento della Camera sarebbe opportuno ragionare di una riforma anche dell'istituto del Gran Giurì rendendolo neutrale rispetto alle dinamiche politiche e di parte, a garanzia futura dell'etica del confronto parlamentare", conclude.(Rin)