Piemonte: Diena, Ravinale e Grimaldi, solidarietà a Eric Gobetti vittima di minacce

- Esprimiamo la nostra massima solidarietà a Eric Gobetti, che anche quest'anno, in prossimità del Giorno del Ricordo, viene puntualmente minacciato personalmente da nostalgici del fascismo. Lo hanno affermato in una nota stampa Alice Ravinale, capogruppo al Comune di Torino, Sara Diena, consigliera di Sinistra Ecologista, e Marco Grimaldi, deputato Verdi Sinistra. "Il motivo delle minacce? È che Gobetti fa seriamente lo storico, e racconta tutta la storia della complessa vicenda del confine orientale: non soltanto quello che avvenne alla fine della seconda guerra mondiale, con la tragedia delle foibe e quella dell'esodo di oltre 300 mila persone dalle terre di Istria e Dalmazia, ma anche quello che avvenne durante l’epoca fascista, quando furono posti in essere continui soprusi ai danni della popolazione slava. La destra, in nome di un patriottismo nostalgico degli anni più bui della nostra storia e pieno di colpevoli amnesie, continua a strumentalizzare la vicenda di quelle comunità, che si meritano più rispetto che vedere la loro tragica storia ridotta a strumento di becera propaganda", ha concluso. (Rpi)