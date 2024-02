Stellantis: Auriemma (Uilm Campania): soddisfatti per impegni assunti da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Positivo l’incontro con il presidente De Luca e soddisfacente l'impegno della Regione a mantenere la copertura produttiva sullo stabilimento Stellantis di Pomigliano”. A dirlo il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, a conclusione del tavolo convocato a Palazzo Santa Lucia con i sindacati. “La Regione si è resa disponibile a sostenere, anche finanziariamente, l’innovazione del sito in provincia di Napoli a patto che venga messo in sicurezza produttiva ed occupazionale. Bisogna incalzare da subito Governo e Stellantis e – ha aggiunto Auriemma - fare in modo che si garantiscano i livelli occupazionali non solo del Gianbattista Vico, ma anche di tutto l’indotto dell'auto in Campania”. Intanto sabato 10 febbraio, il Pd ha organizzato un incontro con politici e organizzazioni sindacali nella città delle fabbriche e il 20 febbraio il sindaco di Pomigliano, Lello Russo, ha programmato un consiglio comunale monotematico con i sindacati. Venerdì 16 febbraio, infine, la Uilm e la Uil regionale parteciperanno alla manifestazione indetta dalla Regione Campania a Roma contro l’autonomia differenziata. “I fondi di Sviluppo e coesione sono indispensabili per aiutare la nostra regione e serviranno anche a dare man forte all'industria”, ha concluso Auriemma.(Ren)