Senato: Boccia (Pd), La Russa convochi capigruppo, calendario saltato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Chiediamo al presidente La Russa la convocazione di una capigruppo prima della prossima settimana perché il calendario è già saltato e non siamo nella condizione di ricominciare a causa delle forzature del governo e della maggioranza che non è compatta sulla definizione delle priorità". Lo ha detto il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, nel suo intervendo in Aula a fine seduta. "Il ddl Nordio; la legge di delegazione europea che non sappiamo se possiamo affrontarla prima dell'ossessivo provvedimento Italia-Albania; il ddl sul cyberbullismo è stato accantonato; le opposizioni stanno aspettando il ministro Fitto sul Pnrr. Sono saltati i criteri minimi di rispetto. Chiedo di comunicare al presidente Balboni di chiamare un time out visto che sta invocando il giurì d'onore", ha aggiunto. "Ancora una volta - sottolinea - ci sono colleghi penalizzatida testardaggine di alcuni presidenti di commissione. Avevamo chiesto di non convocare l'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali, durante l'informativa del ministro Tajani perché volevamo condividere un percorso. Questa attenzione non è stata tenuta in considerazione neanche nelle commissioni congiunte. E' evidente che il dibattito di questa mattina non ha sortito effetti", ha concluso Boccia. (Rin)