Mar Rosso: Crosetto, non intendiamo derogare passaggio in Parlamento su missione europea

22 luglio 2021

- L’autorizzazione parlamentare alla partecipazione dell’Italia alla nuova missione aeronavale europea “Aspides” nel Mar Rosso “è un passaggio al quale non intendiamo derogare”. Lo ha detto oggi in Senato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una interrogazione sulla missione internazionale per la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Quando il processo decisionale europeo sarà concluso, probabilmente dopo la riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue previa il 19 gennaio, “la difesa disporrà dei dettagli necessari e potrà valutare più compiutamente il contributo operativo” che, a detta di Crosetto, non potrà fare a meno di “finanziamento aggiuntivi” rispetto a quelli assegnati per gli impegni 2024. Finanziamento, secondo Crosetto, “difficilmente compensabili con riduzione o rimodulazione degli altri impegni” della Difesa. “La gravità della situazione e le potenziali conseguenze impongono di agire con urgente ed efficacia insieme agli alleati per il pristino del diritto internazionale e il libero transito delle merci”, ha concluso Crosetto. (Res)