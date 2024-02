Kenya: presunto assassino fuggito dagli Usa riesce ad evadere dalla stazione di polizia dov'era detenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo fuggito dagli Stati Uniti dopo aver presumibilmente ucciso la sua ragazza è evaso da una stazione di polizia keniota dove era detenuto senza che nessuno lo fermasse. Lo riferisce la polizia di Nairobi in una nota. Kelvin Kangethe, 41 anni, è stato arrestato la scorsa settimana mentre lasciava un club nella capitale del Kenya, Nairobi, dopo una caccia all'uomo durata mesi. Un tribunale aveva consentito la sua detenzione per 30 giorni in attesa di una possibile estradizione. Dopo aver ucciso la sua ragazza lo scorso ottobre, Kangethe ha abbandonato il suo corpo in un'auto all'aeroporto internazionale Logan di Boston e si è poi imbarcato su un volo per il Kenya, suo Paese d'origine. Qui l'uomo è riuscito a fuggire dalla stazione di polizia di Muthaiga, dove era detenuto. Secondo il comunicato della polizia, Kangethe è riuscito a fuggire durante un incontro in una stanza privata con un uomo che si era recato alla stazione dicendo di essere il suo avvocato. "Dopo poco il prigioniero è scappato scappando e ha lasciato dietro di sé l'avvocato", si legge nella nota. In quel momento tutti gli agenti stavano partecipando a una riunione separata convocata dal capo della stazione. La polizia non è riuscita ad arrestare Kangethe e al momento non si sa dove l'uomo si trovi. Quattro agenti di polizia in servizio e l'uomo che ha incontrato Kangethe sono stati arrestati, come ha riferito ai media locali il comandante della polizia di Nairobi, Adamson Bungei. (Res)