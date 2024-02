Romania: ambasciatore ucraino, Russia rappresenta minaccia militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "può essere fermata solo con la forza e rappresenta una minaccia militare diretta per la Romania, la Moldova e altri Paesi della regione". Lo ha detto l'ambasciatore dell'Ucraina in Romania, Ihor Prokopchuk interpellato dal portale "Defense Romania". Prokopchuk ha sottolineato che "l'invasione su larga scala lanciata nel febbraio 2022 non ha solo uno scopo territoriale" ma "l'Ucraina sta combattendo una guerra esistenziale, essendo di fatto solo la prima vittima delle ambizioni neo-imperialiste dell'aggressore russo". E su un possibile conflitto tra la Russia e la Nato Prokopchuk ha aggiunto che "ci stiamo avvicinando al decimo anniversario dell'invasione russa in Ucraina" anche se "permettetemi di ricordarvi che l'invasione è iniziata nel febbraio 2014, quando le forze russe sono apparse nella penisola di Crimea. Questo è stato il primo caso di tentativo di annessione del territorio di un Paese da parte di un altro Paese dalla seconda guerra mondiale", ha concluso. (Moc)