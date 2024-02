Spagna: Erc, nessuna interferenza di Cremlino in processo indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ritiene che il cosiddetto "complotto russo" nel processo indipendentista catalano del 2017 sia "una montatura" e che "non ci sia stata alcuna interferenza del Cremlino nelle sue rivendicazioni". Lo ha detto la portavoce per di Erc al Congresso dei deputati spagnolo, Pilar Vallugera, che si è rifiutata di commentare la risoluzione approvata dal Parlamento europeo che sollecita la Spagna a indagare sulle presunte interferenze di Mosca nel processo indipendentista. Sulla vicenda sta indagando un tribunale di Barcellona in seguito all'incontro di un collaboratore dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont con un alto funzionario del Cremlino. "La notizia che ho è che è tutta una montatura. Non c'è alcuna interferenza russa nel processo catalano", ha detto ai giornalisti l'esponente indipendentista. (Spm)