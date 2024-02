Firenze: Giani, cento anni dell'Ateneo fiorentino momento solenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi per Firenze "è un momento solenne: in un luogo, il nuovo teatro dell’Opera che è stato inaugurato proprio in occasione delle celebrazioni dei 150 anni della nascita del nostro Paese, in occasione del centenario della fondazione dell’Università di Firenze, che ha riportato la cultura ed il futuro al centro della vita cittadina, il Capo dello Stato ci ha omaggiato con la sua presenza”. A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, durante il suo saluto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università di Firenze, cui ha partecipato anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. “La scelta del presidente Mattarella di presenziare oggi a questa cerimonia – ha affermato Giani - è quanto mai significativa, perché il livello di cultura di un Paese si misura anche dalla sua capacità di formare i propri giovani, dare loro valori e capacità di innovazione. E la Toscana ha una lunga tradizione di cultura, creatività, innovazione, che affonda le radici nella storia ma anche nel recente passato ha giocato un ruolo di primo piano, diffondendo sapere e sensibilità democratica anche grazie a figure come quella del rettore dell’Ateneo di Firenze Piero Calamandrei”. (segue) (Rin)