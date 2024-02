Firenze: Giani, cento anni dell'Ateneo fiorentino momento solenne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Firenze per secoli non ha avuto l’Università - ha aggiunto Giani - perché la scelta del Granducato era stata quella di concentrare gli studi universitari a Pisa, ma a Firenze fiorivano le Accademie, come quella della Crusca, quella delle Arti e del Disegno o quella dei Georgofili, che ancora oggi danno il loro contributo alla crescita del sapere. Riportare a Firenze una formazione di livello universitario fu il primo atto del Governo provvisorio di Bettino Ricasoli nel 1859, che costituì cinque facoltà nell’Istituto di studi pratici e di perfezionamento. E finalmente cento anni fa è stato fondato l’Ateneo fiorentino, che ha portato avanti la missione di arricchire e unire la società civile, formando le nuove generazioni”. (Rin)