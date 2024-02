Roma: Marinone (Pd), cantine come case, maggioranza regione va avanti con proposta choc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di centrodestra alla Regione Lazio non sembra voler desistere dalla proposta legislativa per rendere abitabili garage e cantine. Un progetto choc che in barba a qualsiasi regola urbanistica, di sicurezza e igienica, vuole conferire, senza vincoli, l'abitabilità a seminterrati, cantine, magazzini e garage. Lo dichiara il consigliere capitolino Pd Lorenzo Marinone. "Nonostante gli appelli e la denuncia del Partito democratico in Regione - aggiunge -, la maggioranza del presidente Rocca non sembra abbandonare una direzione che rischia di generare una grave ferita urbanistica e un danno di immagine per la città e per tutto il settore dell'accoglienza. Ci sarebbero altre priorità da affrontare, molte delle quali disattese, mentre ci si concentra su un'unica proposta che invece che fare chiarezza nella regolamentazione del settore, finirebbe per creare più confusione, fenomeni di abusivismo e concorrenza sleale". (Com)