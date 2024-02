Fincantieri: Folgiero, vogliamo formare personalità del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi per noi è una giornata fondamentale perché abbiamo messo a fuoco, nel piano industriale, un approccio concreto per risolvere un problema presente e futuro di chi fa industria pesante come noi, che è il problema della rivoluzione demografica”. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, intervenendo a margine della presentazione del progetto “I maestri del mare”, organizzata da Fincantieri con Elis. “Le nostre competenze e la nostra storia sono legati - ha chiarito - ad alcune figure professionali che sono centrali e che abbiamo chiamato ‘testa d'opera’. Di fatto - ha spiegato - abbiamo identificato una specie di scheletro delle competenze storiche, che è contenuto nei nostri capi operai: oggi vogliamo prendere in mano, guardando al futuro, il tema della ‘teste d'opera’” e dunque “vogliamo identificare e cominciare a formare in maniera molto concreta quelle del futuro, che al termine della formazione saranno automaticamente assunte in azienda”. “Ricominceremo a assumere, come Fincantieri, persone chiave che affiancate alle ‘teste d'opera’” rappresenteranno il futuro dell’azienda, ha concluso. (Rin)