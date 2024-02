Serbia: Djilas (Ssp), cittadini hanno diritto di sapere cosa pensa Ue di elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito Libertà e giustizia (Ssp), Dragan Djilas, ha invitato l'emittente radiotelevisiva nazionale serba "Rts" a pubblicare, nel telegiornale serale, il testo completo della risoluzione sulle elezioni in Serbia votata oggi dal Parlamento europeo e a organizzare un dibattito politico sulla questione. "Chiedo a Rts di pubblicare il testo integrale della risoluzione, che è stata adottata dal 90 per cento dai deputati del Parlamento europeo. I cittadini serbi hanno il diritto di sapere cosa pensa l'Europa intera delle elezioni in Serbia e dello stato della democrazia nel nostro Paese", ha dichiarato Djilas, ripreso dall'emittente "N1". "Nella risoluzione non c'è una sola frase diretta contro la Serbia o qualcosa che leda la sovranità del nostro Paese - ha proseguito -. Considerando l'enorme importanza dell'adozione di questa risoluzione, invito la televisione nazionale a organizzare un dibattito serale tra i rappresentanti dei maggiori partiti politici su questo argomento, in prima serata", ha dichiarato Djilas. (segue) (Seb)